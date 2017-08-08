Ремонт Замарстинівської у Львові відклали на наступний рік

Частину ремонтних робіт на вул. Замарстинівській розпочнуть з середини вересня. Кошти, які передбачені цього року на ремонт вул. Замарстинівської, дозволяють провести торги і розпочати роботи на одній з ділянок вулиці.

«Ремонт вул. Замарстинівської ми розпочнемо з середини вересня. Кошти, які виділяються цього року, дозволяють лише провести торги і розпочати роботи на одному з відрізків дороги. Решта роботи будуть продовжені у 2018 році. Відповідно ремонт вул. Замарстинівської буде перехідним об’єктом», – розповів Олександр Одинець, начальник управління інженерного господарства ЛМР.