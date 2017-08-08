Незаконні дитячі машинки біля Оперного театру почали конфісковувати

У Львові у підприємців вилучили дитячі електромобілі, що надавалися у прокат біля Оперного театру. Про це повідомляє ЛКП «Муніципальна дружина».

Як повідомили муніципали, підприємці зазвичай уникають відповідальності за нелегальні розваги.

«Йдеться про прокат дитячих електромобілів, яким у центрі міста займається подружжя Олени Животової та Олега Спірідонова. Попри те, що рішенням Львівського виконкому біля оперного театру заборонені будь-які атракціони, ці підприємці зневажають усталені в місті правила і їхні машинки постійно їздять площею. При цьому власники стверджують, що на площі перед театром вони не працюють. Мовляв, свої машинки здають в оренду у під’їзді через дорогу від оперного. А от на площі ці машинки з’являються без їхнього відома: «Ніхто ж не винен , що там їх випробовують клієнти», – повідомляють у ЛКП.

Цієї п’ятниці такі «випробування» знову відбувались і муніципали прийшли вручити підприємцям-порушникам припис.

«Зазначене подружжя, вирушивши у відпустку, свій бізнес доручило старшому братові Олега Спірідонова – Олександру Спірідонову. Щоб допомогти родині, той приїхав аж із Харкова.

А от гарними манерами чоловік не обтяжений. Із муніципалами, щойно вони до нього підійшли, почав нецензурно лаятись та погрожувати, вимахуючи плоскогубцями.

Завершилось це дійство викликом поліції. Хулігана забрали у районний відділок. Щоб написати заяву, туди ж вирушили і представники «Муніципальної варти». Наступного дня, у суботу, на підставі припису мало відбутись вилучення машинок – демонтаж. За процедурою, Олександра Спірідонова про це завчасно повідомили. А близько шостої години вечора муніцпали прибули для демонтажу.

Поведінка Спірідонова була ще агресивнішою. В руках у нього знову з’явились ті ж самі плоскогубці. Тому, щоб убезпечити людей на площі та уникнути неприємних наслідків, працівники Муніципальної Варти дебошира просто скрутили і акуратно поклали на землю – до приїзду поліції», – розповідають муніципали.

У Галицькому відділі Нацполіції знову було зафіксовано заяву. Тепер із порушником розбиратимуться правоохоронці.

А муніципали демонтували із місця події два електромобілі. Поки що вони залишатимуться на складі ЛКП «Муніципальна дружина» .

Фото: Львівський портал