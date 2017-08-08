На Львівщині затримали крадія, який «обчистив» будинок на кругленьку суму

В Буську поліцейські затримали зловмисника, причетного до квартирної крадіжки. Зараз чоловік знаходиться під вартою. Йому загрожує позбавлення волі на строк до шести років. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

В Буське відділення поліції 8 травня звернулася 48-річна жителька райцентру. За словами заявниці, невідома особа, пошкодивши металопластикове вікно, проникла у її будинок і викрила звідти 10 000 гривень готівки та ювелірні вироби на суму близько 66 200 гривень.

Правоохоронці встановили, що до крадіжки причетний 36-річний одесит. За рішенням суду йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Скоєння цього злочину карається позбавленням вол на строк від трьох до шести років.

Триває досудове розслідування.