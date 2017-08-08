На Львівщині розвалюється на очах столітній костел

Діючий костел святого Миколая у Старому Самборі Львівської області знаходиться у аварійному стані. Під час богослужіння на голову прихожан падає штукатурка, протікає дах, валиться мур довкола костелу, грибок роз’їдає стіни храму. І ще цілий ряд будівельних аварійностей загрожує святині збудованій у 1890 році. Про це повідомляє Передкарпатська правда.

Католицька громада Старого Самбора власними силами біді не зарадить. Отож, католики просять всіх небайдужих зголоситися та допомогти відремонтувати костел.

Довідка:

Відомо, що перша згадка про римо-католицьку парафію у Старому Самборі датується 15 століттям; у цей же час у місті стояв дерев’яний храм, який згодом згорів. У 16 столітті збудували новий готичний кам’яний костел. Місцеві жителі кажуть про причетність до зведення храму королеви Бони Сфорци, яка й виділила кошти на будівництво. У часи короля Августа ІІІ костел у Старому Самборі було відновлено на кошти з доходів самбірських солеварень. У 1753 році на кошти щедрого польського короля споруда була реконструйована і освячена на честь Святого Миколая. Однак через століття храм занепав, а через декілька років його взагалі розібрали. Місцеві католики були змушені проводити богослужіння у цвинтарній каплиці або ж ділити з греко-католиками їхній храм. На будівництво нової святині збором коштів зайнялася католицька громада, і вже в 1890 році костел Святого Миколая у Старому Самборі відбудували заново і повторно освятили. Період Другої світової війни – не найкраща сторінка в історії костелу. Велика частина майна храму була вивезена – частково в Польщу, вівтар забрали до Мостиськ. З 1940-х років храм був закритий і використовувався як склад і промисловий цех, і лише в 1991 році Миколаївський костел повернули католицькій громаді Старого Самбора. А через три роки вівтар привезли з Мостиськ та встановили його у костелі.

Фото: Передкарпатська правда