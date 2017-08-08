Львівський прикордонний загін шукає кінологів на роботу

Кінологічна служба Львівського прикордонного загону запрошує цивільну молодь на військову службу за контрактом на посади інспекторів прикордонної служби-інструкторів (кінологів). Про це Львівському порталу повідомили у Львівському прикордонному загоні Держприкордонслужби України.

Усіх хто бажає служити Україні на державному кордоні пліч-о-пліч із надійним помічником зелених беретів – службовою собакою, хто готовий пройти спеціальне навчання (терміном 5 місяців) у Кінологічному навчальному центрі Держприкордонслужби України (місто Великі Мости, Львівська область) та любить і розуміє прадавнього помічника людини запрошуємо на військову службу.

Окрім, передбачених законодавством України соціальних гарантій та пільг військовослужбовцям, персоналу який проходить службу на кінологічних посадах виплачується додаткова 10% надбавка до посадового окладу за роботу з службовою собакою, також гарантується проходження служби в ДПСУ виключно на посадах інструкторів-кінологів, а після навчання в Кінологічному Навчальному Центрі випускники отримують диплом державного зразку (навчальний заклад акредитований Міністерством освіти і науки України).

Вимоги до кандидата – призовний вік (18-40 років), освіта не нижча за повну середню, придатний до військової служби за станом здоров`я та професійно-психологічними якостями. Детальніше звертайтесь за довідками до Окремого регіонального центру комплектування – м. Львів, вул. Личаківська, 74, тел. (032) 239-00-68. Обов’язково наголосити про бажання проходити службу на посаді інспектора – кінолога на ділянці Львівського прикордонного загону. Після прийому на службу за контрактом військовослужбовці прикордонного загону будуть направлені на навчання за фахом у Кінологічний навчальний центр. Курси підготовки проводяться двічі на рік, взимку та влітку.

ДОВІДКА

На теперішній час, на західному кордоні України службові собаки прикордонників готуються та використовуються у службі за наступними категоріями:

Спеціальні:з них – щодо пошуку наркотичних речовин, або зброї (вибухівки), або тютюнових виробів;

розшукові: з них – щодо пошуку, переслідування, затримання та конвоювання людини (порушників кордону), як на зеленому кордоні так і у автомобільних транспортних засобах (залізничному транспорті) в пунктах пропуску через кордон.

В Держприкордонслужбі України для дресирування та застосування в охороні кордону використовуються здебільшого собаки мисливських порід, зокрема спанієлі, ягдтер’єри, фокстер’єри, лабрадори всіх різновидів. Також незмінними помічниками прикордонників є німецькі, східноєвропейські та бельгійські (малінуа) вівчарки всіх різновидів.