Інформація про зарахованих до ВНЗ абітурієнтів нині з'явиться у персональних кабінетах

Інформація про абітурієнтів, які були зараховані до вищого навчального закладу, з’явиться сьогодні у персональних кабінетах вступників. Про це повідомив директор департаменту вищої освіти МОН Олег Шаров в ефірі телеканалу «112 Україна».

“Вчора завершився важливий етап вступної кампанії. ВНЗ були видані накази про зарахування на бюджетну форму навчання абітурієнтів, які отримали ці місця за адресним розміщенням держзамовлення”, – сказав він.

За словами Шарова, тепер буде проходити процес переведення на бюджет осіб, що мають пільги або які за пріоритетними спеціальностями перебувають у списках черговиків.

“Щоб мати можливість бути переведеним на місце держзамовлення, вступник повинен прийти до вишу, оцінити, чи має він шанс на переведення, подати документи і укласти договір. Тому що в цьому випадку саме договір є підставою для зарахування до ВНЗ. Далі в порядку черги буде проводитися переведення. Для цього складають відповідні реєстри. При цьому є одна категорія вступників, яка гарантовано, якщо потрапляє в реєстр, обов’язково і швидко переводиться. Це діти загиблих захисників України”, – додав він.

Нагадаємо, що вчора завершилося зарахування абітурієнтів, рекомендованих до зарахування на бюджетну форму навчання.

Фото: 112 Україна