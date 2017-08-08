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Двоє румунів покажуть львів’янам основні лайфхаки волонтерства за кордоном

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У четвер, 10 серпня, о 18.30 год. у Першій Львівській медіатеці відбудеться зустріч-презентація Європейської Волонтерської Служби. Інститут Суспільних Ініціатив радо представить Каталіну та Матея, волонтерів з Румунії, які проживають в Україні вже 4 місяці.

Волонтери поділяться особистими враженнями від перебування в іншій країні, а також ознайомлять з програмою Європейської Волонтерської Служби – унікальної можливості безкоштовно провести від 2-х до 12-ти місяців в іншій країні, удосконалюючи свої особисті та професійні навички. Також поділяться своїм досвідом про те, як потрапити на проект і будуть раді відповісти на всі питання аудиторії.

Зустріч відбуватиметься англійською мовою. Вхід вільний.

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