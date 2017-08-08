Дотримання правил поводження на воді – запорука безпечного відпочинку

Департамент з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації закликає мешканців та гостей області дотримуватись правил безпеки поводження на воді під час літнього відпочинку, передає Львівський портал.

Загальні правила поведінки на воді:

– Відпочинок на воді (купання, катання на човнах) повинен бути тільки в спеціально відведених та обладнаних для цього місцях, на яких чергують рятувальники.

– Відпочивати безпечніше на воді у світлу частину доби.

– Купатися дозволяється в спокійну, безвітряну погоду за швидкості вітру до 10м/сек, температурі води – не нижчою за +18°С, повітря – не нижчою за +24°С.

– Після прийняття їжі купатися можна не раніше, ніж через 1,5-2 години.

– Заходити у воду необхідно повільно, дозволяючи тілу адаптуватися до зміни температури повітря та води.

– У воді варто знаходитися не більше 15 хвилин.

– Після купання не рекомендується приймати сонячні ванни, краще відпочити в тіні.

– Не рекомендується купатися біля крутих, стрімчастих і зарослих густою рослинністю берегів.

– Перед тим, як стрибати у воду, перевірити безпечність дна й достатню глибину водоймища.

– Пірнати можна лише там, де є для цього достатня глибина, прозора вода, рівне дно.

Через недотримання правил безпечної поведінки, на водоймах області з початку року загинула 41 людина, з них 5 дітей.

Орендарям та власникам водних об’єктів, які використовують їх для відпочинку населення, департамент з питань цивільного захисту нагадує про персональну відповідальність за охорону життя людей, їх безпеку та забезпечення належної роботи відомчих рятувальних постів.

Нагадаємо, сьогодні, 8 серпня, на Левандівському озері втопився 44-річний львів’янин.