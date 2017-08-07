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За вихідні львівські митники вилучили майже 1700 пачок контрабандних сигарет

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Упродовж останніх вихідних працівники Львівської митниці ДФС  зафіксували п’ять випадків незаконного переміщення сигарет.  Вилучили майже 1700 пачок та автомобіль, в якому було виготовлене сховище. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС у Львівській області.

У всіх випадках сигарети намагались вивезти в Республіку Польщу.  Як правило, для перетину кордону громадяни обирали смугу руху «зелений коридор» та використовували автомобілі на іноземній реєстрації. Порушники – громадяни  України.

Загалом вилучено 1687 пачок сигарет з фільтром з марками акцизного податку України та без них, а також   автомобіль  «Ford Galaxy». У ньому було приховано найбільшу кількість сигарет – 548 пачок. Вони містились у спеціально обладнаному сховищі (тайнику) в газовому балоні автомобіля, а також у коробці передач. Вар          то зазначити, що цього  порушника попередньо упродовж цього року вже притягали до відповідальності за аналогічне правопорушення.

За всіма фактами складено протоколи про порушення митних правил. Сигарети та транспортний засіб вилучено. Їх вартість буде встановлено додатково.  Справи скеровано до суду, який і визначить покарання.

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