У Львові «Фольксваген» збив 80-річну бабусю: постраждала - у лікарні

У Львові водій «Фольксвагена» травмував літню жінку. Внаслідок ДТП 80-річну львів’янку госпіталізували. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 6 серпня о 1.20 на вулиці Широкій у Львові.
Як встановили правоохоронці, водій автомобіля «Фольксваген Пасат», 31-річний мешканець Яворівського району, скоїв наїзд на пішохода, 80-річну львів’янку.
Внаслідок автопригоди у бабусі медики діагностували «закритий перелом лонної кістки, забій м’яких тканин лівого плечового суглобу та потиличної ділянки».
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.