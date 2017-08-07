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У Львові «Фольксваген» збив 80-річну бабусю: постраждала - у лікарні

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У Львові водій «Фольксвагена» травмував літню жінку. Внаслідок ДТП 80-річну львів’янку госпіталізували. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 6 серпня о 1.20 на вулиці Широкій у Львові.

Як встановили правоохоронці, водій автомобіля «Фольксваген Пасат», 31-річний мешканець Яворівського району, скоїв наїзд на пішохода, 80-річну львів’янку.

Внаслідок автопригоди у бабусі медики діагностували «закритий перелом лонної кістки, забій м’яких тканин лівого плечового суглобу та потиличної ділянки».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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