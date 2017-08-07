Стоматологію у Львові безкоштовною знову не зроблять, - Зуб

Незважаючи на протести та судові позови представників трьох міських стомоатполіклінік, міські депутати Львова не планують скасовувати перетворення стоматполіклінік у платні заклади. Про це сьогодні, 7 серпня, під час прес-конференції повідомив начальник міського управління охорони здоров’я Володимир Зуб, передає кореспондент Львівського порталу.

За його словами, працівників стоматполіклінік зобов’яжуть працювати через касу.

«Це рішення приймала сесія Львівської міської ради. Наскільки мені відомі настрої депутатів, всі стоять однозначно на цій позиції, що стоматологи повинні працювати законно через касу, а не через кишеню. Більшість з цих працівників працюють на 0,25 чи 0,5 ставки. Тобто їхня зарплата – 800 – 1500 грн. Мене беруть великі сумніви, що люди протестують і борються за таку зарплату. Зрештою всі знають, які є стосунки між пацієнтом і лікарем», вважає В. Зуб.

Як відомо, наразі повністю реформувалась лише 1-а міська стоматполіклініка.