Шістьох львівських патрульних нагородили за звільнення заручників із психлікарні

На Львівщині відзначили працівників патрульної поліції за героїзм під час звільнення заручників у психіатричній лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Сьогодні, 7 липня, перший заступник голови ЛОДА Ростислав Замлинський нагородив поліціянтів, які проявили героїзм та мужність під час звільнення заручників у психіатричній лікарні м. Львова.

За сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіоналізм та особисту мужність і відвагу, виявлені під час усунення загрози для життя і здоров’я людей, подарунками від Львівської ОДА нагороджені: Станіслав Гетьман, Назар Олех, Володимир Смолинець, Богдан Гадомський, Юрій Тиравський, Роман Бліхарський. Копи отримали у подарунок годинники.

Нагадаємо, 4 липня у Львівській обласній клінічній психіатричній лікарні пацієнт влаштував погром, наніс собі тілесні ушкодження і утримував заручника в палаті, порізавши чимало людей.

Ось відео, як поліцейські знешкоджували зловмисника: