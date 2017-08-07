Порошенко заявив про збільшення виплат військовим у зоні АТО

Президент Петро Порошенко під час урочистостей з нагоди Дня Повітряних Сил повідомив про збільшення грошового утримання військовослужбовців Збройних Сил України певних спеціальностей. Про це Львівському порталу повідомив у прес-службі Львівської ОДА.

Глава держави нагадав, що нещодавно підписав зміни до Державного бюджету 2017 року, якими значно підвищено фінансування ЗСУ. «Це дає можливість нам сконцентрувати на ключових напрямках наші зусилля, спрямувати ресурси і резерви. Я доручив, і Міністр оборони мене щойно проінформував, що підписаний наказ, відповідно до якого буде збільшено грошове утримання військовослужбовців певних спеціальностей, які конче потребує сьогодні українська армія», – повідомив Петро Порошенко під час урочистостей після прибуття літаком МіГ-29 до військового аеродрому у селі Гавришівка Вінницької області.

За його словами, це стосується льотчиків, десантників, спецназівців, танкістів, в першу чергу механіків-водіїв, і інших напрямків, де на сьогоднішній день потрібна не лише чисельність, а й фахова підготовка і збільшення мотивації не лише моральної для якісного виконання обов’язків, покладених на військових державою.

«Крім того, прийнято рішення ще збільшити рівень грошового утримання, доплати військовослужбовців, які виконують військові обов’язки в зоні АТО. Я доручив підняти утримання на першій лінії до 10 тис. гривень на місяць, і підвищити утримання на другій лінії до 4,5 тис. гривень», – розповів Президент.

Він наголосив, що це є виконанням зобов’язань щодо пріоритетності фінансування ЗСУ і забезпечення захисту суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України, звільнення кожного клаптика нашої землі від російської агресії.

Фото: ЛОДА