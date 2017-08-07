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Підвищення цін за проїзд у електротранспорті Львова погодили на громадських обговореннях

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Підвищення цін за проїзд у електротранспорті Львова погодили на громадських обговореннях. Про це повідомив депутат Львівської міськради Ігор Телішевський.

Вартість разового квитка становитиме 3 грн, а для учнів та студентів 1,50 грн.

“Таке рішення було підтримано “ручною більшістю” на громадських слуханнях у Львівській міській раді. “Ручною”, оскільки більшість склали працівники ЛКП “Львівелектротранс” та працівники міської ради, які голосували як їм скаже керівництво”, – повідомив депутат.
Він зазначив, що на слухання не прийшов директор ЛКП Михайло Сидорович якого, за вимогою депутатів, було звільнено з ЛКП АТП 1.
“Також, на слуханнях не було представлено стратегії розвитку підприємства, не говорили про покращення послуг, а лише звучала думка, що нова ціна буде економічно обгрунтована”, – додав він.

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