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Львів’янин під час сімейної сварки порізав свою сестру

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У Львові чоловік наніс сестрі чотири ножових поранення в живіт. Зловмисника затримано, йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В Шевченківський відділ поліції 6 червня надійшло повідомлення від лікарів про те, що в одній з квартир Львова людині заподіяли ножові поранення.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що близько опівдня 59-річний львів’янин під час словесного конфлікту завдав чотири удари ножем в живіт своїй 42-річній сестрі, жительці Львова.

Жінку госпіталізовано в реанімаційне відділення з діагнозом: колото-різані проникаючі рани черевної порожнини.

Зловмисника затримано в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу.

Правоохоронці встановлюють обставини події. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від п’яти до восьми років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.

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