Комітет ЮНЕСКО включив українські ліси до списку Всесвітньої спадщини

Сьогодні, 7 липня, на 41-й сесії Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що відбулась у місті Краків (Республіка Польща), прийняли рішення про включення до складу українсько-словацько-німецького об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини» 63 ділянок давніх букових лісів з 10-ти європейських країн.

У межах розширення в об’єкт включили лісові масиви природного заповідника «Розточчя».

Зазначимо, що на території природного заповідника «Розточчя» є унікальна ділянка старовікових букових лісів площею 384,81 га, яка відтепер належить до Всесвітньої природної спадщини ЮНЕСКО.

Саме завдяки тому, що ця територія віднесена природно-заповідного фонду, де поширюється особливий режим охорони та використання, тут збереглися унікальні ділянки старовікових букових лісів.

Департамент екології та природних ресурсів зацікавлений у включенні таких ділянок до Світової природної спадщини, оскільки це дає додаткові гарантії збереження унікальних природних комплексів, підвищує престиж території, привертає увагу світової спільноти, а також дає можливість залучення коштів, у першу чергу, з Фонду Світової спадщини.

Нагадаємо, що Україна володіє унікальним природним об’єктом, який на рівні з Ніагарою, входить до Всесвітньої природної спадщини ЮНЕСКО – це «Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини», який тепер розташовується на території дванадцяти країн.

Довідково:

Прийняттю рішення ЮНЕСКО передувала значна робота наукових співробітників заповідника, за результатами якої ділянка була включена до попереднього списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (перелік важливих культурних і природних об’єктів, що пропонуються включити до Списку всесвітньої спадщини), та результати обстеження території заповідника експертом IUCN (Міжнародного союзу охорони природи) Куміко Йонеда (Японія), яке відбулося 5 жовтня 2016 року.

«Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини» – унікальна транснаціональна природоохоронна територія кластерного типу, яка охоплює природний ареал поширення лісів із бука лісового від високогір’я Українських Карпат до побережжя Балтійського моря на німецькому архіпелазі Рюген. Майже 70 відсотків його території знаходяться в Україні, зокрема, до складових частин об’єкта та його буферної зони віднесена практично вся територія Карпатського біосферного заповідника (Закарпатська область), який є найбільшим осередком букових пралісів у Європі.

Рішення про включення українсько-словацької номінації «Букові праліси Карпат» до переліку об’єктів Всесвітньої природної спадщини ухвалено ще у 2007 році. А 2011 року на засіданні Комітету ЮНЕСКО у Парижі проголошено, що «Давні букові ліси Німеччини» занесені до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО як розширення існуючого українсько-словацького об’єкта «Букові праліси Карпат».