Доба у зоні АТО: ворог поранив двох українських військових

За минулу добу противник 18 разів порушив перемир’я. Двоє українських захисників отримали бойові поранення. Про це у Facebook повідомляє штаб АТО, передає Львівський портал.

Ситуація у районі проведення АТО і далі залишається напруженою, проте контрольованою українською армією. Порівнюючи декілька попередніх днів з минулою добою, відзначимо невелике зменшення кількості обстрілів позицій Збройних Сил України з боку російсько-окупаційних угруповань. І якщо вдень «найгарячіше» було в районі Авдіївки, то ближче до вечора ворог сконцентрував активність на Маріупольському напрямку.

Так, після 18 години, бандити двічі били по наших укріпленнях поблизу Водяного із мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів і стрілецької зброї. Внаслідок одного з таких обстрілів один український боєць отримав поранення. Крім того, вчергове, грубо порушуючи Мінські домовленості, злочинці застосовували 120-міліметровий міномет неподалік Широкиного та Павлополя. Близько 21 години, ще один український захисник отримав поранення в результаті ворожого обстрілу нашого опорного пункту в районі Новотроїцького. У відповідь сили АТО накрили бойовиків щільним вогнем із великокаліберних кулеметів.

Крім того, цієї ночі злочинці знову показали, що будь-які мирні угоди вони з легкістю і цинічно порушують. Так, о 22 годині, бандити випустили щонайменше 18 снарядів з реактивної системи залпового вогню неподалік Широкиного.

На Луганському напрямку наприкінці доби незаконні збройні формування двічі застосовували стрілецьку зброю і автоматичні гранатомети неподалік Новоолександрівки та Новотошківського.