Борчиня зі Львівщини взяла «бронзу» чемпіонату світу

Днями, у Тампере (Фінляндія) завершився Чемпіонат світу з вільної, греко-римської та жіночої боротьби серед спортсменів юніорського віку. Представниця Львівщини Оксана Лівач виборола «бронзу» світового борцівського форуму.Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Титулована представниця львівської школи боротьби, чинна чемпіонка Європи серед юніорів Оксана Лівач здобула перемогу у ваговій категорії до 48 кг, здолавши представницю Еквадору.

Загалом під час чемпіонату провідні юні борці та борчині світового рівня розіграли 24 комплекти нагород у 8 вагових категоріях кожного з видів боротьби.