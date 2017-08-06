Зліт мотоциклістів, яких турбує безпека руху

Вперше на Західній Україні відбувся захід присвячений безпеці і взаємоповазі на дорозі мотоциклістів MotoSafe 2017, організований «МотоДопомогою» та Патрульною поліцією Львова.

У візку на фото Орест Кухар, шість років тому він потрапив у своєму селі в ДТП на мотоциклі. Тоді йому було 17 років і відтоді він на інвалідному візку.

«Ми були молоді, любили швидкість, не думали ні про шоломи, ні про безпеку і що ми на дорозі не одні. Вибіг великий собака, ми впали. В друга перелом ноги, а в мене перелом хребта. Лікарі кажуть, що є великі шанси, що я встану і піду. Тому закликаю усіх пам‘ятати – Ви на дорозі не одні! І забезпечте себе хоча б шоломом» – наголосив Орест.

На захід з’їхалися близько 100 двоколісних. Охочі випробували себе у віртуозному управлінні мотоциклом (Gymkhana). Інструктори патрульної поліції Львова провели майстер-класи по наданню першої домедичної допомоги, а саме як зупинити кровотечу, як діяти з підручними засобами, перші дії при ДТП, як зняти правильно шолом з потерпілого. Також патрульні поліцейські нагадали про основні правила і адміністративну відповідальність за їх порушення, наголосили на основних порушеннях правил дорожнього руху, які призводять до ДТП.

«Від початку року було 77 ДТП за участю мотоциклістів, скутерів та мопедів. З них потерпілими – 44, загинуло 5 осіб. Закликаємо усіх учасників дорожнього руху поважати одне одного, бути уважними на дорозі, дотримуватися правил і подбати про захист», – розповів патрульний Назар Франчук.

Також, на виставці представили розбиті двоколісні, які пережили ДТП та екіпірування, яке врятувало життя мотоцикліста, якого протягнуло кілька кілометрів на трасі.

Завершився захід майстер-класами їзди у колонах.

«Головне – це екіпірування. Ти маєш бути захищеним і не думати про те, що буде спекотно. Мокрий, але живий. Нещодавно було ДТП з мотоциклом де спочатку загинув водій, а через місяць помер пасажир. Швидкість була не великою, вони не впоралися з керуванням і можливо б вижили, але от шоломів не було – як наслідок, черепно – мозкова травма. Мотоциклісти мають бути уважними на дорозі, вміти пропускати, поважати інших учасників руху, допомогати, дякувати. Це 5 простих правил культури мобільності. Якщо їх дотримуватись – на дорогах буде легше», – переконаний керівник ГО «Мотодопомога» Тарас Стогул.

Організатори заходу сподіваються, що «МоtoSafe» стане традиційним заходом і лише збільшуватиме оберти.