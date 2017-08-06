У Львові з вікна шостого поверху впала жінка

У Львові з шостого поверху впала жінка. Від травм потерпіла померла у лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у Відділі комунікації поліції Львівської області.

За даними правоохоронців, у Франківське відділення поліції 5 серпня надійшло повідомлення про те, що з вікна одного із будинків на вулиці Володимира Великого випала людина.

Правоохоронці попередньо встановили, що потерпілою є 27-річна жителька Івано-Франківської області, яка винаймала квартиру у цьому будинку. Вона, її співмешканець та їх знайомий вживали алкогольні напої. Близько 02.00 жінка пішла спати, а чоловіки залишилися на кухні. За словами 30-річного співмешканця, десь через годину він зайшов до кімнати і не виявив там потерпілої. Визирнувши через відчинене вікно, чоловік побачив її на землі біля будинку.

Жінка була доставлена до лікарні з численними тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості. Від отриманих травм вона померла.

Працівники поліції з’ясовують обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.