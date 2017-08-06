Пильний львів’янин допоміг патрульним затримали серійного злочинця

Патрульні затримали раніше судимого чоловіка за підозрою в квартирній крадіжці. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ПП Львова.

За даними правоохоронців, вчора близько 23 години інспекторів патрульної поліції 1 батальйону викликали на вулицю Тернопільську і повідомили про підозрілу особу. Заявник надав чіткі описи і коли патрульні прямували за вказаною адресою, то помітили цього чоловіка, який візуально сильно нервував.

При собі він не мав нічого підозрілогоОднак заявник повідомив, що це саме той громадянин, який мав велику коробку… Перевіривши підозрілого у базі даних, з’ясувалося, що 37-річний чоловік вийшов в липні цього року з виправної колонії де відбував покарання за грабіж здійснений повторно або вчинений групою осіб, а також за незаконне заволодіння автоматом Калашникова.

Підозрюваного доставили у Сихівський відділ поліції. Після цього інспектори повернулися на місце де затлимали чоловіка і в пішому порядку обстежили територію. В парку на вулиці Тернопільськиій патрульні виявили плазмовий телевізор, соковижималку та пакет з алкоголем. На місце викликали слідчих. Разом із заявником почали шукати місце можливої крадіжки. В будинку неподалік виявили на першому поверсі відчинені вікна із вимкненим світлом у кімнаті та дерев’яну підпорку під вікном. Попросили сусідів зв’язатися з власником квартири, який приїхав за 10 хвилин і виявив зникнення саме цих речей з квартири. Власник квартири поїхав разом з патрульними у парк і упізнав своє майно. Чоловік написав заяву про крадіжку. Справою займаються слідчі.

Правоохоронці вдячні небайдужому громадянину за пильність та небайдужість!