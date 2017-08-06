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Львівські патрульні вчать молодь давати відсіч нападникам

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Львівська молодь отримує практичні поради як врятуватися від нападу і як діяти, якщо таки напали. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Проект для молоді «Включайся» завершився навчаннями з ефективної самооборони.

Про те, що доведеться важко попрацювати усі учасники зрозуміли вже під час розминки. Інструктори з особистої безпеки Тарас Леськів і Дмитро Олійник та інспектори Богдана Лефменко і Оля Яресчук показали як звільнитися від захватів кисті, плеча та нападу ззаду.

Присутні, здобули практичні поради як вберегти себе від нападу та як діяти, якщо таки нападуть, а також, які прийоми застосувати при нанесені ударів та як правильно падати аби не травмуватися.

Легкі прийоми вдавалися усім, а ось на освоєння складніших потрібно більше часу і систематичні заняття та постійно тримати себе у хорошій фізичній формі. Учасникам сподобалися уроки із самооборони і вони попросили патрульних частіше проводити тренування для молоді.

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