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Чоловік заднім ходом авто вбив шестирічну дитину

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На Львівщині водій мікроавтобуса із причепом, здаючи заднім ходом на територію власного господарства, наїхав на шестирічного хлопчика. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Департаменту із питань цивільного захисту населення ЛОДА.

Трагедія сталася вчора у селі Волсвин Сокальського району Львівщини о 16:30. Наїзд на дитину здійснив 34-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Volksvagen T4 з причепом, завантаженим піском.

«Здаючи назад у подвір’я свого господарства водій здійснив наїзд на шестирічну дитину,  який від отриманих травм помер по дорозі в лікарню», – йдеться у повідомленні.

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