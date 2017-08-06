Будівельник впав із 4-го поверху і вижив

У Стрию з риштування на висоті четвертого поверху будинку впав будівельник. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Департаменту із питань цивільного захисту населення ЛОДА.

За даними відомства, нещасний випадок стався вчора о 08:45 у Стрию по вулиці Шевченка на будівництві житлового будинку. Місцевий мешканець зірвався з риштування на висоті 4-го поверху.

За даними ДСНС України у Львівській області, 44-річний чоловік впав з висоти 4 поверху і застряг на риштуваннях, на рівні 2 поверху. Внаслідок отриманих травм потерпілий самостійно не міг спуститися. На місце події виїхали рятувальники Стрийського районного відділу ДСНС, які зняли потерпілого та передали медикам.

У стані середньої важкості чоловіка госпіталізували у Стрийську ЦРЛ.