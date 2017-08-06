ОСТАННІ НОВИНИ

Будівельник впав із 4-го поверху і вижив

|

У Стрию з риштування на висоті четвертого поверху будинку впав будівельник. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Департаменту із питань цивільного захисту населення ЛОДА.

За даними відомства, нещасний випадок стався вчора о 08:45 у Стрию по вулиці Шевченка на будівництві житлового будинку. Місцевий мешканець зірвався з риштування на висоті 4-го поверху.

За даними ДСНС України у Львівській області, 44-річний чоловік впав з висоти 4 поверху і застряг на риштуваннях, на рівні 2 поверху. Внаслідок отриманих травм потерпілий самостійно не міг спуститися. На місце події виїхали рятувальники Стрийського районного відділу ДСНС, які зняли потерпілого та передали медикам.

У стані середньої важкості чоловіка госпіталізували у Стрийську ЦРЛ.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Королі і блазні Львівської галереї мистецтв. Початок падіння легендарного «Музею музеїв»?
Соломія ГОЛОВІНА, Львівський портал
Королі і блазні Львівської галереї мистецтв. Початок падіння легендарного «Музею музеїв»?

Львівську національну галерею мистецтв не дарма охрестили «Музеєм музеїв»: сюди входить 17 відділів, які налічують понад...

Дмитро Гудима: Не ставилася мета повиганяти усіх старих суддів, а об’єднати у Верховному Суді представників різних юридичних професій
Катерина РОДАК, Львівський портал
Дмитро Гудима: Не ставилася мета повиганяти усіх старих суддів, а об’єднати у Верховному Суді представників різних юридичних професій

Під час розгортання будь-якої роботи над реформами в Україні, чи то медичної, чи то органів внутрішніх справ, конституці...

Несподіванка на 15 гектарів. Скандальна земля, що пересварила АТОвців у Львові, виявилась лісом
Катерина РОДАК, Львівський портал
Несподіванка на 15 гектарів. Скандальна земля, що пересварила АТОвців у Львові, виявилась лісом

Скандал довкола 15 гектарів землі колишньої військової частини №230, що голова Львівської ОДА Олег Синютка виділив під д...

Коефіцієнт Дубневичів
Юрій НІКОЛОВ
Коефіцієнт Дубневичів

Силовики нарешті дізнались, що нардепи від БПП заробляють не лише на бюджеті, а й на пасажирській безпеці… На цій...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів