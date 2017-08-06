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Американці інвестують 100 мільйонів доларів у видобуток золота в Україні

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Американська компанія Avellana Gold розробила проект з видобутку золотої та золото-поліметалічної руди на Закарпатті, в який планує інвестувати близько 100 мільйонів доларів. Про це повідомляє Держгеокадастр.

Компанія планує розробити нову інфраструктуру і стратегію розвитку Мужіївського родовища з використанням сучасного обладнання.

Стара інфраструктура Мужіївського родовища обмежувала можливості рудовища – обсяг видобутку досягав 120 тис тонн на рік.

Сьогодні ж інвестори планують організувати високоефективне виробництво на тривалу перспективу з річним обсягом видобутку 500 тис тонн.

Для цього Avellana Gold планує включити в розробку одночасно і золоті, і золото-поліметалічні руди. По суті, це буде нова стратегія видобутку.

Головою компанії є Брайан Саваж — голова ради директорів Pioneer Management LLC, приватної компанії, яку він заснував у 2009 році для надання консультацій та інвестування в проекти і компанії зі сфери природних ресурсів.

Українське представництво Avellana Gold очолює Микола Гожик, який раніше був головним інженером ТОВ “Закарпатполіметали”, директором ТОВ “Сауляк”.

Як повідомлялося у 2014 році, ліцензією на видобуток на Мужіївському золоторудному родовищі володіла “Карпатська рудна компанія”, яку контролював донецький бізнесмен Валерій Бредихін, партнер екс-голови МВС часів Януковича Віталія Захарченко.

Але того ж 2014 року компанія перереєструвалась і стала приватним акціонерним товариством, не змінивши назви. Новим власником, згідно з реєстром, стала “Авеллана Голд ЛТД”, зареєстрована у Нью-Йорку.

Як повідомляло агентство “Інтерфакс-Україна”, “Avellana Gold” придбала “Карпатську рудну компанію” у 2016 році. Подробиці угоди не розголошувалися.

У квітні 2017 року “Українські новини” повідомляли, що “Avellana Gold” підготувала звернення до Генпрокуратури з проханням розібратися з інформаційними атаками навколо Мужіївського родовища. За словами гендиректора Саважа, йдеться про звинувачення в нібито зв’язках з екс-міністром внутрішніх справ Захарченком, а також у незаконності придбання компаній, що мають спецдозволи на видобуток золота в регіоні.

Інвестор запевняє – жодних контактів з колишніми можновладцями не мав і не має, а угода, яку уклала “Avellana Gold” з купівлі “КРК”, повністю відповідає законодавству.

Мужіївське родовище – єдине діюче в Україні з видобутку золота.

На сьогоднішній день там знаходиться 55 тонн золота, 1 мільйон цинку і свинцю розвіданих запасів. У грошовому еквіваленті – майже 3,8 мільярда доларів.

Також на території родовища розташоване сховище відпрацьованої породи. У цьому сховищі вже є 1 тонна видобутого золота і 4,5 тонни срібла. Якщо перевести це на гроші, мова йде про 32 мільйони доларів і 3 мільйони доларів відповідно.

Економічна правда

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