У Львівських школах з’являться мультиборди

Цього року в усі школи міста буде закуплено сучасне мультимедійне обладнання. Вже доставлено обладнання для 26 кабінетів фізики. До вересня 96 шкіл отримають мультитач-панелі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

«Зараз усі школи міста готуємо до нового навчального року. Крім ремонтів дахів, вікон, систем опалення, ми багато вкладаємо зусиль, щоб школи були конкурентними і діти мали можливість вчитись на найсучаснішому обладнанні. Вже доставлено обладнання для 26 кабінетів фізики. Також цього року для шкіл буде закуплено 96 мультибордів, з допомогою яких діти на зовсім іншому рівні зможуть вивчати фізику, хімію, математику», – цитує прес-служба слова міського голови Львова.

Нагадаємо, цього року на ремонт і придбання обладнання закладам освіти міста з бюджету виділено 153,2 млн. грн.