На Львівщині прощаються з командиром, який пройшов АТО, а вдома наклав на себе руки

Завтра у Турці на Львівщині ховатимуть 36-річного бійця батальйону «Січ», який пройшов Піски, Авдіївку, а вже вдома, на Львівщині, покінчив життя самогубством, пише ZIK.

На сторінці 4-ї роти «Січ» полку «Київ» у Фейсбуці зазначається: «Вчора відійшов у вічність наш перший ротний Богдан Богданович «Маестро». Друже, пам’ятай, що твої тренування не пройшли даремно і ми пам’ятаємо: «Нас виковують із сталі, щоб вбивати москаля. Завтра «Січ» іде до бою – ворогам прийде п…».

Командир батальйону «Січ» Олександр Писаренко у коментарі IA ZIK зазначив: складно сказати, чому чоловік пішов з життя.

«У сім’ї там наче все було нормально. Швидше за все, посттравматичний синдром його дістав, бо він і в Іраку був, стояв біля витоків батальйону «Січ», навчав людей, пройшов Піски, Авдіївку. Можливо, це дало своє… Був непоганою людиною, ротним. Був нагороджений державною відзнакою. Але так сталося. Це життя. На жаль…», – зазначив О.Писаренко.

У ротного залишилися дружина та син.

«Він служив у нашому підрозділ з самого початку. Ще коли ми створювалися допомагав відбирати і навчати людей. Був справжнім командиром», – додав О.Писаренко.

Сьогодні о 19:00 парастас за бійцем, завтра о 15:00 похорон у військовому містечку міста Тарки.