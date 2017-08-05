Фатальний обгін. Фура догнала людей які впали із мотоцикла

У Миколаївському районі в автопригоді загинув мотоцикліст, який потрапив у ДТП здійснюючи обгін вантажівки, яка після цього його й переїхала. Пасажирку мотоцикла із тілесними ушкодженнями доставлено у лікарню. Про це Львівському порталу повідомили у Відділі комунікації поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 5 серпня, близько 10.30 на автодорозі Київ – Чоп поблизу села Пісочна, Миколаївського району.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Попередньо правоохоронці встановили, що водій мотоцикла «БМВ», 29-річний житель міста Хмельницький, завершуючи маневр обгону вантажного автомобіля «ІВЕКО» під керуванням 31-річного мешканця Закарпаття, зачепив задній бампер автомобіля «Хонда», який рухався попереду під керуванням 64-річного львів’янина, не впорався з керуванням, впав з мотоцикла та потрапив під колеса вантажівки, яку обганяв.

Внаслідок автопригоди мотоцикліст загинув на місці події. Пасажирку мотоцикла, 31-річну львів’янку, із тілесними ушкодженнями доставлено у лікарню.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За даними очевидців, через зіткнення утворився величезний затор.

Фото: Варта1