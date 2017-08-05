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Екс-нардеп від «Партії регіонів» загинула в ДТП

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Колишня народний депутат від Партії регіонів Ірина Бережна загинула в ДТП. Цю інформацію «Українській правді» підтвердили в оточенні екс-нардепа.

Також інформацію про смерть Бережної підтвердили екс-нардепи від ПР Олена Бондаренко та Олена Лукаш на своїй сторінці в Facebook.

Раніше про смерть Бережної в автокатастрофі повідомило видання LB.ua. За його інформацією, аварія сталася вранці в суботу на узбережжі Адріатичного моря між Італією і Хорватією.

Водій, який віз Бережну з восьмирічною донькою, скоріш за все, не впорався з керуванням, і машина вилетіла з серпантину.

Екс-депутат і водій загинули на місці. Дочка Бережної отримала незначні травми. Вона сиділа ззаду в автокріслі, була пристебнута.

Ірина Бережна була депутатом 6 і 7 скликань Верховної Ради від Партії регіонів, входила до комітету з питань правосуддя.

До слова, колишня регіоналка, кума і подруга співачки Ані Лорак Ірина Бережна ніколи не приховувала своїх проросійських поглядів та постійно їздили на концерти і світські події до Москви.

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