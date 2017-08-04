З’явився графік авіарейсів Львів-Бидгощ-Львів

Сьогодні, 4 серпня, польська авіакомпанія «LOT Polish Airlines» розпочала виконання нового нічного рейсу на лінії Львів-Бидгощ-Львів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

О 01.40 год. літак Bombardier Dash 8 Q400 авіакомпанії «LOT Polish Airlines» відлетів з 24 пасажирами на борту першим рейсом зі Львова до Бидгощі. У зворотному напрямку прибуло 65 пасажирів. Час прильоту 05.30 год.

У розкладі польотів за цим маршрутом заявлені перельоти зі Львова до міста Бидгощ з частотою два рази на тиждень, у понеділок та п’ятницю.

Розклад рейсів:

Львів-Бидгощ: Пн., Пт. Виліт – 01.40; Приліт – 03.00 год.

Бидгощ-Львів: Пн., Пт. Виліт – 04.10; Приліт – 05.30 год.

Місто Бидгощ є п’ятим містом Польщі, з яким Львів має пряме авіаційне сполучення. Таким чином з Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького виконуються прямі рейси до таких міст Польщі: Варшава («LOT Polish Airlines»), Радом («SprintAir»), Вроцлав («Wizz Air»), Познань («LOT Polish Airlines») та Бидгощ («LOT Polish Airlines»).