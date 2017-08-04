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ЄС розширив санкції проти Росії через скандал з Siemens

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ЄС розширили санкції проти Росії через постачання компанією Siemens турбін до анексованого Криму. Про це йдеться на офіційному сайті Єврокомісії, передає Європейська правда.

«ЄС додав трьох російських громадян та три компанії, залучених до постачання газових турбін до анексованого Криму, до переліку осіб, які підпадають під обмежувальні заходи щодо дій, що підривають територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України», – йдеться в заяві.

Під санкції ЄС потрапили: заступник міністра енергетики РФ Андрій Черезов, глава вдділу Міненерго РФ Євгеній Грабчак та глава ВАТ ЗО «Технопромекспорт» Сергій Топор-Гілка.

Як відомо, Росія доставила на окупований півострів чотири турбіни виробництва німецького концерну Siemens в обхід санкцій ЄС.

Siemens спершу заперечував нелегальну поставку. Однак згодом заявив, що має усі докази того, що газові турбіни були незаконно транспортовані на півострів.

Концерн вирішив зупинити поставку енергетичного обладнання російським державним компаніям, доки не напрацює нових правил контролю поставок.

Крім того, Siemens подав позови до Арбітражного суду Москви проти причетних до постачання його турбін в окупований Крим.

Раніше повідомлялося, що німецький концерн Siemens може втратитивід 100 до 200 мільйонів євро виручки в Росії через скандал з поставками турбін до тимчасово окупованого Криму.

 

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