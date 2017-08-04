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В понеділок у Львові пройде громадське слухання щодо підняття тарифу у трамваях

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У понеділок, 7 серпня, відбудеться громадське слухання щодо встановлення тарифів на перевезення пасажирів у міському електричному транспорті.

Місце проведення: Великий сесійний зал Львівської міської ради (м. Львів, пл. Ринок, 1). Початок о 18:00.

Учасники громадських слухань обговорять проект рішення виконавчого комітету «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів у міському електричному транспорті». Згідно із цим документом пропонується встановити вартість разового квитка на проїзд у трамваях та тролейбусах Львова у розмірі 3 грн, для учнів та студентів – 1,5 грн. Окрім цього, передбачається, що рішення вступить у дію з 1 вересня.

Громадське слухання відбувається з ініціативи управління транспорту департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради.

Реєстрація учасників слухання проводиться на підставі документа, що посвідчує особу (паспорт громадянина, посвідчення водія або іншого документа, що посвідчує чи ідентифікує особу).

Пропозиції та зауваження просимо подавати на електронну скриньку: 539lmr@gmail.com до 4 серпня 2017 року.

Довідкова інформація у відділі громадського партнерства управління «Секретаріат ради». Тел. 297-57-63.

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