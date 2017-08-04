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У мерії Львова заявили про оновлена мапу скандальних забудов

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Львівська міська рада оновила он-лайн-карту, з допомогою якої мешканці, які хочуть придбати квартиру, можуть перевірити новобудову на «скандальність», тобто наявність чи відсутність необхідних містобудівних умов та обмежень або ж відповідність поверховості чи інших параметрів отриманим вихідним даним.

Головний архітектор Львова Юліан Чаплінський додав, що місто не має повноважень зносити такі будівлі чи зайві поверхи в них, однак може писати звернення у відповідальні структури та попереджати про небезпеку купівлі квартир у них мешканців.

На карту скандальних забудов нанесено ті об’єкти, на які управління архітектури не видавало умов та обмежень, а також об’єкти, виконані з порушенням наданих вихідних даних, зокрема – поверховості, і ті об’єкти, будівництво яких спричинило збурення серед громадськості, а відтак – можуть не бути введеними в експлуатацію.

Основна мета створення такої карти – убезпечити львів’ян від можливого шахрайства, та надати їм розуміння необхідності вимагання усіх потрібних документів у забудовників.

Ознайомитись з картою можна тут: http://city-adm.lviv.ua/lmr/map-scandalous-construction

 

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