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Оригінали документів рекомендованих на бюджет вступників прийматимуть довше

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Для абітурієнтів, що отримали рекомендацію до зарахування на бюджет, продовжили час прийому оригіналів документів у приймальних комісіях ВНЗ до 18 години 5 серпня. Про це повідомляє прес-служба МОН, передає Львівський портал.

«До Міністерства освіти і науки України надходять численні звернення вступників з проханням продовжити термін подачі документів на бюджет. Мотиви різні, зокрема, вони пов’язані з доїздом в інші міста, якщо дитина отримала рекомендацію на зарахування у виші не поруч з домом», – зазначив директор департаменту вищої освіти МОН Олег Шаров.

Списки зарахованих – що виконали усі вимоги до зарахування та вчасно подали оригінали документів до приймальних комісій ВНЗ  – мають бути оприлюднені не пізніше 12 години дня 7 серпня.

Невикористані місця будуть надані пільговим категоріям вступників.

Абітурієнти, що вступали на природничі та технічні спеціальності, але не пройшли на бюджет, також зможуть отримати місце, якщо вступники, які отримали рекомендацію до зарахування, відмовляться від бюджету чи не принесли вчасно оригінали потрібних документів.

Переведення на вакантні місця державного та регіонального замовлення відбуватиметься до 18 серпня.

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