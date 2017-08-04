На Львівщині розпочались профілактичні заходи «Нетверезий водій»

На Львівщині розпочалися профілактичні заходи «Нетверезий водій». Відпрацювання триватиме до 16 серпня на території районів області. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Основною метою заходів є виявлення випадків керування транспортними засобами у стані сп’яніння та попередження автопригод, вчинених нетверезими водіями.

Правоохоронці зазначають: алкогольне сп’яніння збільшує ризик ДТП у рази, тож нетверезий водій становить реальну загрозу для оточуючих. Під впливом алкоголю суттєво знижується увага, сповільнюється швидкість реакції та здатність об’єктивно оцінити ситуацію. Нерідко водій може помилково вважати, що випита доза алкоголю жодним чином не перешкодить йому вправно керувати авто. Однак, така самовпевненість може мати вкрай трагічні наслідки.

Нагадуємо: за керування у стані сп’яніння передбачено чималий штраф – 10 200 гривень, а також позбавлення водійських прав на один рік.

Якщо ж водій вдруге протягом року сяде за кермо у «під шафе» – його очікуватиме ще більш суворе покарання. Порушнику загрожуватиме штраф у розмірі 20 400 гривень із позбавленням права керування на три роки.

Штраф у сумі 40 800 гривень, а також позбавлення водійських прав на десять років ризикує отримати горе-водій, який, попри заборону, втретє наважиться сісти за кермо у стані сп’яніння.

Правоохоронці закликають усіх керманичів бути дисциплінованими та відповідальними й за жодних обставин не сідати за кермо у нетверезому стані.