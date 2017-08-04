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На Львівщині через переповнені фури тріскається асфальт

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Незважаючи на заборону їздити великогабаритному транспорту дорогами Львівщини при температурі більше 28 градусів, на дорогах продовжують фіксувати вантажівки, що псують дорожнє покриття.

Як повідомляє прес-служба патрульної поліції Львова сьогодні, 4 серпня, біля села Гамаліївка одна із таких фур пошкодила асфальт.

«Зупинили таку  фуру  перевантажену, що під нею тріскає асфальт. Документів на вантаж водій каже, що не має. Викликали слідчих», – повідомили у патрульній поліції.

Як уточнили у прес-службі, вантажівка перевозила ріпак.

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