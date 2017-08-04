На Львівщині через переповнені фури тріскається асфальт

Незважаючи на заборону їздити великогабаритному транспорту дорогами Львівщини при температурі більше 28 градусів, на дорогах продовжують фіксувати вантажівки, що псують дорожнє покриття.

Як повідомляє прес-служба патрульної поліції Львова сьогодні, 4 серпня, біля села Гамаліївка одна із таких фур пошкодила асфальт.

«Зупинили таку фуру перевантажену, що під нею тріскає асфальт. Документів на вантаж водій каже, що не має. Викликали слідчих», – повідомили у патрульній поліції.

Як уточнили у прес-службі, вантажівка перевозила ріпак.