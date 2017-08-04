На Львівщині бум надходжень податку на доходи фізичних осіб

У Львівській області за січень-липень 2017 року забезпечено надходження податку на доходи фізичних осіб в сумі 4 537,6 млн. гривень. Приріст надходжень у порівнянні до відповідного періоду минулого року склав 43,4%. Про це Львівському порталу повідомили у ГУ ДФС у Львівській області.
За липень 2017 року забезпечено надходження податку на доходи фізичних осіб в сумі 721,3 млн. гривень. Приріст надходжень у порівнянні до відповідного періоду минулого року склав 38,4%.
Приріст надходжень податку на доходи фізичних осіб пов’язаний із наступними факторами. Зокрема:
– збільшення мінімальної заробітної плати до 3200 гривень;
– створення нових робочих місць на новостворених підприємствах;
– зростання фонду оплати праці;
– виплата відпускних освітянам;
– зменшення кількості найманих осіб, які отримують заробітну плату менше мінімальної.