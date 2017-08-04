На Кульпарківській чоловік взяв заручників і влаштував різню у лікарні

У Львівській обласній клінічній психіатричній лікарні, що на вулиці Кульпарківській, 95, пацієнт влаштував погром, наніс собі тілесні ушкодження і утримував заручника в палаті, погрожуючи фізичною розправою. Про це повідомили активісти «Варта1».

«На місце події прибули працівники поліції, а також викликали спецпідрозділ «Альфа», – йдеться у повідомленні.

Патрульна поліція взяла зловмисника штурмом коли почула, що він почав різати людей.

За непідтвердженими даними психічнохворий поранив близько 10 осіб, в яих колоті пораненя шиї та спини.

За даними від поліції стало відомо, що отримали тілесні ушкодження 10 людей , шестеро з них госпіталізовані, троє з яких у важкому стані.

«На місце події першими прибули працівники Управління патрульної поліції міста Львова. Командир 2 батальйону Роман Бліхарський прийняв рішення про штурм заблокованого приміщення. Патрульні локалізували зловмисника та звільнили заручників. Під час штурму п’ятеро поліцейських отримали тілесні ушкодження», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Зловмисник виявився жорстоким убивцею…

«Особу зловмисника встановлено – це 30-річний львів’янин, котрий за рішенням суду від 2013 до 2017 року перебував у лікарні на примусовому лікуванні за вбивство батька. Він наніс загиблому 72 ножових поранення. Трохи більше ніж місяць тому чоловік був відпущений додому, проте за клопотанням родичів сьогодні об 11.00 знову був поміщений у медичний заклад. Близько 19.00 чоловік почав поводитись неадекватно, заблокував двері у відділення, де перебували 76 пацієнтів, пошкодив майно та розбив вікна. Склом з розбитого вікна чоловік травмував десятьох пацієнтів, троє з яких зараз перебувають у важкому стані. Усім потерпілим лікарі надають допомогу», – розповів заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Тарас Сабанюк.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання правової кваліфікації згідно норм Кримінального кодексу України.

Фото: Варта1