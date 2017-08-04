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Директора Львівського військового лісокомбінату можуть «посадити» на три роки

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На Львівщині судитимуть директора ДП Міноборони України «Львівський військовий лісокомбінат». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі військової прокуратури Західного регіону.

Так, завершено досудове розслідування в кримінальному провадженні за підозрою директора Державного підприємства Міноборони України «Львівський військовий лісокомбінат» у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

Як раніше повідомлялося, вказана службова особа, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи за попередньою змовою із керівником одного із суб’єктів господарювання, розтратила в 2015 році грошові кошти оборонного підприємства в розмірі 220 тис грн. Указані кошти призначались для навантаження і перевезення верстатів пиляльного та заточувального, проведення підготовчих робіт з облаштування під них бетонної основи та проведення  пусконалагоджувальних робіт.

Утім, як встановило слідство, вказані роботи насправді провів своїми силами та засобами Магерівський лісгосп – структурний підрозділ держпідприємства, і завершив їх тільки навесні 2016 року.

Після ознайомлення підозрюваним та стороною захисту з матеріалами досудового розслідування, обвинувальний акт у кримінальному провадженні буде скеровано до суду для розгляду по суті.

За вчинене правопорушнику загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

 

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