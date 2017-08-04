Держаудитслужба на Львівщині виявила порушень майже на 160 мільйонів гривень

Держаудитслужба попередила неправомірних витрат на 390 мільйонів гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Впродовж першого півріччя провели 62 перевірки, під час яких виявили втрати фінансових та матеріальних ресурсів на суму майже 50 млн грн. Окрім того, провели 14 державних фінансових аудитів бюджетних програм, в результаті яких встановлено порушень на майже 160 млн грн. Про це повідомив начальник Західного офісу Держаудитслужби Роман Кроляк на розширеному засіданні колегії офісу.

Унаслідок впровадження пропозицій, що розробили за результатами перевірок, отримано економічний ефект на більш ніж 55 млн грн.

За результатами аналізу процедури закупівель на підприємствах та установах області попереджено витрати на суму 390 млн грн. на закупівлю робіт, товарів та послуг.

До правоохоронних органів передано матеріали 26 ревізій та аудитів.