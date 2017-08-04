50 мільйонів Гройсмана розділили між містами, що приймають львівські відходи

50 мільйонів від Кабміну розподілили між полігонами, що приймають сміття з міста Львова. Про це сьогодні, 4 серпня, повідомили у департаменті житлово-комунального господарства Львівської обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів виділив 50 мільйонів гривень з резервного фонду державного бюджету на допомогу полігонам, які приймають сміття з міста Львова.

Відтак, уже сформовано перелік заходів для забезпечення запобігання надзвичайних ситуацій, пов’язаних з розміщенням твердих побутових відходів, що утворюються у місті Львові.

Серед них – реконструкції полігонів ТПВ, запланована і рекультивація та технічне переоснащення сміттєзвалищ, а також їх реконструкція.

Окрім того, передбачили будівництво полігонів твердих побутових відходів.

Зазначимо, що кошти з резервного фонду державного бюджету розподілять між 15-ма полігонами, що розташовані на території Львівської області, відповідно до запланованого обсягу робіт.