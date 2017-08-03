Жінка намагалася перетнути державний кордон за паспортом матері

Прикордонники Мостиського загону попередили незаконний перетин кордону громадянкою України по чужому паспорту. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Мостиського прикордонного загону.

За даними відомства, вчора, в пункті пропуску «Краковець», що на кордоні з Польщею, під час перевірки документів у осіб які виїжджали за кордон, увагу інспектора прикордонної служби привернув документ одного з пасажирів легкового автомобіля. Згідно відомостей у паспорті значилось, що пред’явникові вже виповнилось 72 роки, однак зовнішньо вона не виглядала на такий вік, до того ж риси її обличчя суттєво різнилися з фотокарткою. Прикордонники запросили громадянку на співбесіду в ході якої з’ясувалось, що поданий на контроль паспорт їй не належить, жінка насправді 1970 року народження, на що також вказувало посвідчення водія яке було при ній. Також громадянка повідомила, що даний паспорт належить її матері.

За кордон жінку не пропустили, окрім того за спробу незаконного перетинання державного кордону України їй доведеться відповідати перед судом. Порушниці загрожує штраф від 1700 до 3400 гривень, або ж адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.