ОСТАННІ НОВИНИ

Уряд пропонує підвищити мінімальну ціну на горілку на 14%

|

Мінімальну роздрібну ціну на півлітрову пляшку горілки може бути збільшено з 69,78 гривень до 79,55 гривень.  Про це йдеться у проекті постанови, який має агентство «Інтерфакс-Україна».

Як зазначає видання, Кабінет Міністрів України пропонує підвищити мінімальні роздрібні ціни на горілку та лікеро-горілчані вироби із 348,9 грн до 397,76 грн/літр 100%-го спирту. Оптово-відпускні ціни на цей вид продукції можуть бути підвищені на 19,4% – до 268,67 грн/літр 100%-го спирту.

Мінімальні ціни на вина натуральні можуть бути підвищені на 12% – до 37 грн за пляшку 0,7 л у роздробі, на кріплені вина та вермути – на 7%, до 45 грн, на шампанське за пляшку 0,7 л – на 13,3%, до 79,19 грн.

Крім того, передбачається збільшення мінімальної оптово-відпускної ціни коньяку “три зірки” з нинішніх 67,2 грн за 1 літр 100%-го спирту до 386,98 грн, роздрібної – з 524,5 грн до 597,3 грн, “чотири зірки”, відповідно, зі 352,24 грн до 412,85 грн та із 549,5 грн до 645,17 грн, “п’ять зірок”, відповідно, із 384,29 грн до 495,95 грн та з 599,5 грн до 692,6 грн.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Несподіванка на 15 гектарів. Скандальна земля, що пересварила АТОвців у Львові, виявилась лісом
Катерина РОДАК, Львівський портал
Несподіванка на 15 гектарів. Скандальна земля, що пересварила АТОвців у Львові, виявилась лісом

Скандал довкола 15 гектарів землі колишньої військової частини №230, що голова Львівської ОДА Олег Синютка виділив під д...

Коефіцієнт Дубневичів
Юрій НІКОЛОВ
Коефіцієнт Дубневичів

Силовики нарешті дізнались, що нардепи від БПП заробляють не лише на бюджеті, а й на пасажирській безпеці… На цій...

Життя після війни: як учаснику АТО знайти роботу
Вероніка РОЙ, Львівський портал
Життя після війни: як учаснику АТО знайти роботу

Повернувшись з війни, бійці якомога швидше намагаються адаптуватися до буденного та мирного життя. Найкращим і найефекти...

З турботою про українців
Микола ПРОНІН для Львівського порталу
З турботою про українців

Як насправді слід інтерпретувати модний термін «соціальна відповідальність»… Чи не звертали ви увагу на те, що у ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів