Уряд пропонує підвищити мінімальну ціну на горілку на 14%

Мінімальну роздрібну ціну на півлітрову пляшку горілки може бути збільшено з 69,78 гривень до 79,55 гривень. Про це йдеться у проекті постанови, який має агентство «Інтерфакс-Україна».

Як зазначає видання, Кабінет Міністрів України пропонує підвищити мінімальні роздрібні ціни на горілку та лікеро-горілчані вироби із 348,9 грн до 397,76 грн/літр 100%-го спирту. Оптово-відпускні ціни на цей вид продукції можуть бути підвищені на 19,4% – до 268,67 грн/літр 100%-го спирту.

Мінімальні ціни на вина натуральні можуть бути підвищені на 12% – до 37 грн за пляшку 0,7 л у роздробі, на кріплені вина та вермути – на 7%, до 45 грн, на шампанське за пляшку 0,7 л – на 13,3%, до 79,19 грн.

Крім того, передбачається збільшення мінімальної оптово-відпускної ціни коньяку “три зірки” з нинішніх 67,2 грн за 1 літр 100%-го спирту до 386,98 грн, роздрібної – з 524,5 грн до 597,3 грн, “чотири зірки”, відповідно, зі 352,24 грн до 412,85 грн та із 549,5 грн до 645,17 грн, “п’ять зірок”, відповідно, із 384,29 грн до 495,95 грн та з 599,5 грн до 692,6 грн.