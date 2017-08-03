У занедбаному приміщенні львівські патрульні виявили чоловіка, який перебував у розшуку за злочин

Патрульні виявили у занедбаному приміщенні чоловіка, якого розшукували за злочин. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Сьогодні вночі, під час патрулювання на вулиці Брюховецькій, інспектори поліції вирішили перевірити приміщення житлово-комунального господарства, яке перебуває в занедбаному стані. В одній з кімнат патрульні виявили чоловіка, який облаштував собі місце для ночівлі. Особу перевірили в базі даних та з’ясували, що він знаходиться у розшуку за крадіжку з проникненням.

Чоловіку повідомили, що його доставлять до відділу поліції на що він відреагував нервово та почав втікати. Патрульні його наздогнали, доставили до Шевченківського відділу поліції та передали слідчому. Також інспектори з’ясували, що 30-річний чоловік неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки, грабежі та шахрайство.

Фото: патрульна поліція Львова