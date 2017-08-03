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На Золочівщині згоріла столярна майстерня

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Сьогодні, 3 серпня, вранці в столярному цеху в м. Глиняни Золочівського району спалахнула пожежа. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Львівській області.

Так,  о 05:44 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в столярному цеху в м. Глиняни на вул. Сагайдачного, 2 Золочівського району.

На момент прибуття рятувальників вогонь повністю охопив будівлю. Існувала загроза перекидання пожежі на суміжне приміщення, але вогнеборці зупинили поширення вогню.
О 07:21 рятувальники локалізували пожежу та о 07:42 ліквідували.

Вогнем знищено столярну майстерню, площею 81 кв.м та дах на площі 81 кв. м. Окрім цього, пошкоджено дах на площі 84 кв.м сусіднього приміщення.

До ліквідації пожежі залучили 16 рятувальників та 6 одиниць спецтехніки.

Внаслідок події ніхто не постраждав. Причина виникнення займання встановлюється.

 

 

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