Львів'ян просять подбати у спеку про безпритульних тварин

ЛКП «Лев» підготувало поради, як подбати про домашніх та вуличних собак влітку.

«Спекотно, правда? І не лише вам! Вуличні та навіть домашні тварини на прогулянках страждають від цієї погоди. Тож закликаємо мешканців європейського Львова не бути байдужими та розмістити посудини з водою біля своїх будинків, магазинів, дворів», – наголошують у ЛКП «Лев».

Пропонуємо вашій увазі поради ветеринара ЛКП «Лев» Ярини Волинець щодо того, як вберегти тварин у таку спеку:

Що не варто робити з тваринами в спекотні дні:

– Не залишати улюбленця в автомобілі, навіть якщо він знаходиться в тіні

– Не подорожувати з твариною в погано провітрюваному авто

– Не вигулювати собаку в обідній час та не давати великих навантажень, включаючи біг

– Не забувати про достатнє забезпечення тварини свіжою водою

Чому собаки чутливі до перегріву:

– бо у них фізіологічно відсутні потові залози, тому єдиним методом охолодження є пришвидшене дихання з відкритою мордою та висунутим язиком

– бо тварини не зможуть попросити води людською мовою

– бо собаки настільки готові догоджати господарю, що продовжуватимуть гру до тих пір, поки не виснажаться повністю

Що відбувається з твариною при перегріві та сонячному ударі:

– ураження мозку (у важких випадках може бути незворотнім)

– набряк верхніх дихальних шляхів

– ураження нирок та розвиток недостатності

– розвиток виразки шлунку та кишечника

– якщо тепловий або сонячний удар поєднався з фізичними навантаженнями або судомами, можуть уразитись м’язи

– порушення кровотоку

– порушення функціонування печінки та розвиток печінкової недостатності

– ураження легень

– розвиток поліорганної недостатності при досягненні температури тіла 43 ͦC

– смерть

«Тож не забудьте, виходячи з дому, захопити посудину з водою для найкращого друга людини. Ви допоможете врятувати не одне життя!», – наголошують у ЛКП «Лев».

Фото: ЛКП «Лев»