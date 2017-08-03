Львів'ян просять подбати у спеку про безпритульних тварин

ЛКП «Лев» підготувало поради, як подбати про домашніх та вуличних собак влітку.
«Спекотно, правда? І не лише вам! Вуличні та навіть домашні тварини на прогулянках страждають від цієї погоди. Тож закликаємо мешканців європейського Львова не бути байдужими та розмістити посудини з водою біля своїх будинків, магазинів, дворів», – наголошують у ЛКП «Лев».
Пропонуємо вашій увазі поради ветеринара ЛКП «Лев» Ярини Волинець щодо того, як вберегти тварин у таку спеку:
Що не варто робити з тваринами в спекотні дні:
– Не залишати улюбленця в автомобілі, навіть якщо він знаходиться в тіні
– Не подорожувати з твариною в погано провітрюваному авто
– Не вигулювати собаку в обідній час та не давати великих навантажень, включаючи біг
– Не забувати про достатнє забезпечення тварини свіжою водою
Чому собаки чутливі до перегріву:
– бо у них фізіологічно відсутні потові залози, тому єдиним методом охолодження є пришвидшене дихання з відкритою мордою та висунутим язиком
– бо тварини не зможуть попросити води людською мовою
– бо собаки настільки готові догоджати господарю, що продовжуватимуть гру до тих пір, поки не виснажаться повністю
Що відбувається з твариною при перегріві та сонячному ударі:
– ураження мозку (у важких випадках може бути незворотнім)
– набряк верхніх дихальних шляхів
– ураження нирок та розвиток недостатності
– розвиток виразки шлунку та кишечника
– якщо тепловий або сонячний удар поєднався з фізичними навантаженнями або судомами, можуть уразитись м’язи
– порушення кровотоку
– порушення функціонування печінки та розвиток печінкової недостатності
– ураження легень
– розвиток поліорганної недостатності при досягненні температури тіла 43 ͦC
– смерть
«Тож не забудьте, виходячи з дому, захопити посудину з водою для найкращого друга людини. Ви допоможете врятувати не одне життя!», – наголошують у ЛКП «Лев».
Фото: ЛКП «Лев»