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Гриневич розповіла, хто наступного року складатиме ЗНО до магістратури

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Наступного року обов’язкове ЗНО складатимуть не лише вступники на магістратуру з «Права», а й на магістратуру з «Міжнародного права». Про це повідомила Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич під час підходу до преси сьогодні, 3 серпня 2017 року, передає прес-служба МОН.

З наступного року також проводитиметься експеримент для вступу за результатами ЗНО з іноземних мов (або англійської, або німецької, або французької, або іспанської) на  спеціальності галузей знань: «Гуманітарні науки», «Соціальні та поведінкові науки», «Журналістика», «Сфера обслуговування».

«У 2018 році це буде лише експеримент для окремих ВНЗ, а з 2019 року, якщо все вдасться, ця система буде запроваджена на території всієї України», – зазначила Лілія Гриневич.

Вона додала, що ЗНО є ефективним запобіжником проти корупції під час вступу до ВНЗ, однак його неможливо запровадити на вступ для всіх спеціальностей магістратури.

Цього року один з блоків тестування на ЗНО з «Права» – це іноземна мова. Так, зараз цей блок складає 16тис 606 вступників, зокрема: німецьку – 747, французьку – 139, англійську – 15тис 720 осіб. 286 вступників звільнені від написання тесту з іноземної мови, адже мають мовний сертифікат міжнародного зразка.

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