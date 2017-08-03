Доба у зоні АТО минула без втрат

За минулу добу внаслідок бойових дій українські військові втрат не понесли. Про це Львівському порталу повідомили у інформаційно-аналітичному центрі.

Луганський напрямок

Минулої доби ситуація на лінії розмежування загострилася в другій половині дня. Найбільш неспокійно вчора було в Троїцькому. Там окупанти провели два мінометних обстріли, під час одного з них по позиціям українських військових поблизу міста було випущено 30 снарядів. Згодом ворог провів по одному короткому мінометному обстрілу по Кримському та Катеринівці. Пізно ввечері російсько-окупаційні війська відкрили вогонь з гранатометів по Новозванівці та Новоолександрівці.

Вчора на Луганському напрямку сталося 10 обстрілів, зокрема 4 – з важкого озброєння.

Донецький напрямок

Абсолютна більшість обстрілів з боку ворога припали на ділянку фронту Кам’янка – Авдіївка – позиція «Шахта Бутовка», де між 16 годиною та північчю окупанти вели активний гранатометний вогонь з чотирьох напрямків. Українські військові відкривали вогонь у відповідь на всі збройні провокації противника. Також, один короткотривалий мінометний обстріл відбувся в Луганському.

Вчора на Донецькому напрямку сталося 11 збройних провокацій з боку ворога.

Маріупольський напрямок

Основні бойові дії тут розгорнулися після 20 години. Під вогонь ворожої артилерії калібру 122 мм потрапили Лебединське та Водяне. Близько 21:30 бойовики відкрили вогонь з мінометів по житлових кварталах Водяного. Втрат серед цивільних, на щастя, не було. У Широкиному та Павлополі бойовики використовували виключно стрілецьку зброю.

Вчора на Маріупольському напрямку відбулося 9 обстрілів з боку ворога.