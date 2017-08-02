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«Врятуємо Матвійка»: у неділю львівські пластуни проведуть благодійний ярмарок, де збиратимуть гроші на лікування хлопчика

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У неділю, 6 серпня, з 11.00 год. до 17.00 год. в центрі Львова на площі Ринок (біля входу в Ратушу) та на площі Музейній (біля входу до Домініканського собору) триватиме благодійний пластовий ярмарок. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Метою ярмарку є збір коштів на лікування важкохворого Матвійка Дюка з с. Нагірного.

«Батько хлопчика Роман одним з перших пішов на фронт боротися за свободу нашої Батьківщини. Та його сім’ю спіткала біда: сину поставили діагноз – атрезія жовчовивідних шляхів. З організму не виводиться жовч, який отруює хлопчика зсередини. Єдиний шанс врятувати Матвійка – трансплантація печінки. Та, щоб провести операцію, необхідно 130 тис. євро, які потрібно зібрати до 20 серпня»,- розповідають організатори.

Пластуни Львова просять всіх небайдужих долучитися до організації або ж просто відвідати ярмарок, котрий відбудеться вже в цю неділю.

Усі охочі допомогти в проведенні акції можуть звернутися до координатора заходу Наталі Козак за номером телефону: +38 067 43 660 85.

Посилання та профіль у Facebook: https://www.facebook.com/tyhkanchuk?fref=ts

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