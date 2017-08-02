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В Україні набув чинності закон про обов’язкове встановлення в будинках лічильників тепла і води

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Сьогодні набув чинності Закон «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», який передбачає перехід на 100% облік споживання теплової енергії та водопостачання. Про це на своїй сторінці у Facebook написав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає Львівський портал.

«Оператори зовнішніх інженерних мереж у визначений термін зобов’язані встановити лічильники там, де вони відсутні. Лічильники тепла мають бути встановлені протягом року, лічильники гарячої та питної води для нежитлових будівель протягом одного року, а для житлових будівель – протягом двох років. Якщо оператор цього не зробить, на нього, а не на споживача, накладатимуться штрафні санкції. При цьому, у споживача залишається право самостійно купити лічильники. Але люди за це платити не зобов’язані», – написав він.

Окрім цього Володимир Гройсман додав, що встановлення лічильників дозволить українцям самостійно контролювати обсяги споживання води та тепла, а отже контролювати витрати на комунальні послуги.

Фото: соціальні мережі

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